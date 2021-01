Polizeibehörden aus acht Ländern konnten in einer gemeinsamen Aktion die Infrastruktur der Emotet-Schadsoftware ausschalten. Das Bundeskriminalamt beschlagnahmte im Rahmen der Maßnahme 17 Server in Deutschland. Die Emotet-Schadsoftware hat nach Schätzungen des Bundeskriminalamts (BKA) alleine in Deutschland Schäden in Höhe von 14,5 Millionen Euro verursacht. Damit sollte vorläufig Schluss sein: In einer von Europol koordinierten Polizeiaktion konnten Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Litauen, der Ukraine, Großbritannien, den USA und Kanada die Botnetz-Infrastruktur...

