Do & Co platziert nun die angekündigte Wandelschuldverschreibung. Die Wandelschuldverschreibungen, mit Laufzeit fünf Jahren, wurde am 21. Jänner 2021 beschlossen, und hat einen Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro (unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je 100.000 Euro). Diese soll nun im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren an ausgewählte institutionelle Investoren ausgegeben werden, wie Do&Co mitteilt.

