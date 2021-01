Michael Pearce, Senior US Economist bei Capital Economics, bot eine kurze Analyse zu den am Mittwoch veröffentlichten Daten zu den Aufträgen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA. Der Gesamtumsatz stieg um 0,2%, während der Kernumsatz (ohne Transportartikel) im Dezember um 0,7% zulegte. Wichtige Zitate "Der schwächere Anstieg der Auftragseingänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...