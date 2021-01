Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Durchsetzung der strengeren Maskenpflicht in Mainz am Donnerstag, 28. Januar 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Seit Anfang der Woche gilt eine schärfere Maskenpflicht im Nahverkehr und in Geschäften in Rheinland-Pfalz: Nur noch FFP2-Masken oder OP-Masken sind erlaubt. Aber halten sich die Menschen daran? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Enno Osburg begleitet eine Polizeistreife beim landesweiten Kontrolltag in Mainz. Und er geht dem Vorwurf der Polizeigewerkschaft GdP nach, die Polizei selbst sei nicht ausreichend mit qualitativ guten FFP2-Masken ausgestattet.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Angst vor Mutationen - Wie gefährlich sind die neuen Corona-Varianten?- Frust im Lockdown - Wie lange halten wir noch durch?- Mit Hund und Katz durch die Krise - Die negativen Folgen des Haustier-Booms- Zur Sache will's wissen: Serienstart zur Landtagswahl- "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Pin: Welche Rolle spielt unter Corona die Briefwahl? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ (http://www.ardmediathek.de/swr/) und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz (http://www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz) zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755, sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4823507