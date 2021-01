Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fällt am Mittwoch im frühen Handel um 1,16 Prozent auf 30'579,40 Punkte.New York - An der Wall Street ist die Luft vorerst raus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch um 1,16 Prozent auf 30'579,40 Punkte, nachdem er zuletzt drei Tage lang bei gewissen Schwankungen letztlich immer im Bereich knapp unter 31 000 Punkten geschlossen hatte. Im Mittelpunkt standen zur Wochenmitte durchwachsene Reaktionen auf Quartalsberichte, aber auch die anhaltenden...

