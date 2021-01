Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer bewegten Sitzung mit Abgaben geschlossen. War der Leitindex SMI am Vormittag noch bis auf 11'000 Punkte gestiegen, so fiel er am Nachmittag zeitweise klar unter 10'900 Punkte zurück. Mit dem Abklingen der Euphorie über die neuen US-Konjunkturhilfen rücke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...