Gestoppte bzw. gedrehte Serien: FACC -10,68% auf 10,7, davor 5 Tage im Plus (33,41% Zuwachs von 8,98 auf 11,98), Rosenbauer -2,78% auf 38,4, davor 3 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 38,6 auf 39,5), Heid AG -0,86% auf 2,3, davor 3 Tage im Plus (22,11% Zuwachs von 1,9 auf 2,32), Frequentis +0,55% auf 18,2, davor 3 Tage im Minus (-3,72% Verlust von 18,8 auf 18,1), Lenzing +1% auf 101,4, davor 3 Tage im Minus (-6,34% Verlust von 107,2 auf 100,4). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Athos Immobilien (bester), Hutter & Schrantz (bester), Österreichische Post (bester), Rath AG (bester), ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: AT&S (5 Plätze verloren, von 7 auf 12); dazu, Andritz (+3, von 10 auf 7), SBO (+3, von 12 auf 9), Uniqa (-3, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...