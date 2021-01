Am heutigen Abend stand der Leitzinsentscheid der US-Notenbank ins Haus. Während die Zinsentscheidung selbst eher unspektakulär ablief, schenken Marktbeobachter der weiteren Geldpolitik zur Stützung der Wirtschaft in der Corona-Krise große Beachtung.Wie bereits am Markt erwartet wurde, belässt die Federal Reserve den Leitzins in der ultraniedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Auch die Hilfsprogramme werden nicht erweitert. Nur eine Woche nach der Vereidigung des neuen US-Präsidenten ...

