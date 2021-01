Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um 0,07 Prozent auf 137,48 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 1,03 Prozent.Marktbeobachter verwiesen auf den New Yorker Aktienmarkt, der zuletzt auf Talfahrt ging und so für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgt. Auftrieb erhielten ...

