Berlin - Der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, hält es für nicht akzeptabel, wie schlecht die Vergabe der Impftermine in NRW bisher läuft. "Es war seit Wochen bekannt, dass viele Hunderttausend Menschen sich um Termine bemühen werden, also war mit einer hohen Last zu rechnen", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Darum hätte man mit einem großen Dienstleistungsunternehmen für Rechnerkapazitäten entsprechende Verträge abschließen müssen, um die Arbeit zu bewältigen. "Das ist ein großes Projekt, aber gemessen an weltweiten Verkaufsaktionen im Internet ist es doch noch überschaubar." Berg lobte, dass Schleswig-Holstein die Impftermine nun von einem Ticketvermarkter managen lassen will: "Die haben Erfahrung damit, schnell viele Zehntausend Tickets zu verteilen. Also sehe ich da ein großes Knowhow, eine solche Datenbank zu managen."

