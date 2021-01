Der Easyfresh-Miteigentümer FrigoBreda baut ein Kühllager in dem Hafen von Moerdijk, in den Niederlanden. Das neue Easyfresh-Logistikzentrum wird eine Verbindung mit 220 Ländern und Regionen weltweit haben. FrigoBreda arbeitet aktuell hart an dem Bau des Vertriebszentrums. Foto © Easyfresh/Frigo will die erste Phase des neuen Vertriebszentrums diesen August fertigstellen....

Den vollständigen Artikel lesen ...