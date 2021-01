Die spanischen Obst- und Gemüseimporte aus seinem benachbarten Land Portugal nehmen stark zu, 40% mehr in der Menge und 95% mehr im Wert in den letzten fünf Jahren. Es ist zu dem zweiten EU-Lieferanten in dem spanischen Markt geworden. Die Exporte sind in derselben Zeit um 53% in der Menge und 6% im Wert gesunken. Bildquelle: Shutterstock.com Der spanische Import von Obst und...

