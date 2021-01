Im Vergleich zu den Verlusten vom Vortag hielt sich das Minus am Morgen aber in engen Grenzen. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,2095 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gestanden hatte.Zum Franken zeigt sich der Euro nach der tendenziellen leichten Schwäche der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...