Mainz (ots) - Die ganze Welt schaut gerade auf das Impfgeschehen. Eine Frage beschäftigt dabei alle am meisten: Wann wird endlich alles wieder normal? Das versucht Mai Thi Nguyen-Kim im neuen maiLab-Video zu beantworten, das ab sofort auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=pGJEVXvOcRY) und funk.ne (https://www.funk.net/playlist/neuesteVideos/so-endet-corona-1732061)t verfügbar ist.Mai geht in dem Video außerdem folgenden Fragen nach: Wie viele Menschen müssen geimpft werden, damit wir wieder ein normales Leben führen können? Wird es überhaupt jemals wieder so wie vor der Pandemie?In ihrem Video "Corona geht gerade erst los (https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do)" sagte Mai im April letzten Jahres, es müssten 60-70% der Bevölkerung immun sein, damit Herdenimmunität erreicht wird - erst dann sei die Pandemie vorbei. Inzwischen hat sich viel getan. Mai sagt: "Es ist Zeit für ein Update."Hier geht es zum neuen Video von maiLab! (https://www.youtube.com/watch?v=pGJEVXvOcRY)Die Videos von maiLab zur Corona-Krise fanden großen Anklang. Bereits ihr erstes Video nach ihrer Baby-Pause "Corona geht gerade erst los (https://www.youtube.com/watch?v=3z0gnXgK8Do&t=103s)" konnte bislang 6,5 Millionen Views auf YouTube erreichen und war laut YouTube (https://blog.youtube/intl/de-de/news-and-events/die-top-listen-2020-der-besten-videos-des-jahres-stehen-fest/) das erfolgreichste Video im Jahr 2020. Im Video "Virologen-Vergleich (https://www.youtube.com/watch?v=u439pm8uYSk)" lieferte sie eine kritische Analyse der prominentesten Virologen. Auch in den Videos "Was ist jetzt mit den Schulen und Kitas? (https://www.youtube.com/watch?v=De5FGogMWzQ)" und "Corona im Herbst | Ändern Schnelltests alles? (https://www.youtube.com/watch?v=czzrPQIg54Q&t=470s)" beschäftigte sie sich mit den Entwicklungen der Corona-Krise.maiLab ist das Wissenschaftsformat von funk mit Host Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Neue Folgen erscheinen alle 14 Tage auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCyHDQ5C6z1NDmJ4g6SerW8g) und funk.net (https://www.funk.net/channel/mailab-996/corona-geht-gerade-erst-los-1682773). Das Format wird vom SWR für funk produziert.