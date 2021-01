Die aktuell längste Serie: Stratasys mit 11 Tagen Plus in Folge (Performance: 67.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Stratasys 11 Tage (Performance: 67.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch Steinhoff mit 25,99% auf 0,12 (819% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 71,01%) vor Nokia mit 13,84% auf 4,40 (439% Vol.; 1W 28,43%) und 3D Systems mit 13,55% auf 42,23 (63% Vol.; 1W 37,47%). Die Tagesverlierer: Mologen mit -23,59% auf 0,03 (119% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Noble Corp plc mit -14,72% auf 0,05 (18% Vol.; 1W -15,00%), SFC Energy mit -13,86% auf 20,20 (158% Vol.; 1W 15,56%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Palantir (13319,18 Mio.), General Motors Company (3780,94) und Vestas (3315,19). Umsatzausreisser nach ...

