CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument 7V91 FR0013481835 VISIOMED GROUP EO 0,80 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021The instrument 7V91 FR0013481835 VISIOMED GROUP EO 0,80 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument 4K4 SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument 4K4 SE0013513652 STAYBLE THERAPEUTICS AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument SOV US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument SOV US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument 26F US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021The instrument 26F US3503921062 FOUNDATION BLDG MATERIALS EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021The instrument 0E41 US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument TUI2 US8990451085 TUI AG UNS.ADR 1/2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021The instrument TUI2 US8990451085 TUI AG UNS.ADR 1/2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument IT0001049623 I.M.A.IND.MACCH.AUTOM.SPA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument IT0001049623 I.M.A.IND.MACCH.AUTOM.SPA EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.01.2021:Das Instrument U9O AU000000XPE5 XPED LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021The instrument U9O AU000000XPE5 XPED LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 28.01.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021:Das Instrument B3E AU000000SAS7 SKY + SPACE GLOBAL LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.01.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.01.2021The instrument B3E AU000000SAS7 SKY + SPACE GLOBAL LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.01.2021 and ex capital adjustment on 29.01.2021