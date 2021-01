Aktuell spielen Börsenneulinge mit ihrem Geld russisches Roulette und bringen mit ihren Kaufaktionen Hedgefonds in Bedrängnis, die überwiegend als Shortseller agieren. Das brennende Streichholz geht um, wer es als Letzter in der Hand hält, verliert. Springt ein Funke auf den Gesamtmarkt über, kann es kurzfristig zu stärkeren Verwerfungen kommen. Wie können Anleger reagieren?Edelmetalle als Depotbeimischung sind ein probates Mittel zur Absicherung des Portfolios in unruhigen Börsenzeiten. Gold korrigiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...