Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 28.01.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 653 internationalen Medien
Taat Lifestyle meldet große Marketingoffensive und Onlineverkauf!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H9KJ ISIN: CA64046G1063 Ticker-Symbol: N14 
Tradegate
27.01.21
13:04 Uhr
10,300 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,10010,30008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NEO PERFORMANCE MATERIALS
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC10,3000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.