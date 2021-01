DJ Retarus Bounce and Response Manager: Mehr Kontrolle über Rückläufer beim Versand transaktioneller E-Mails - Neuer Retarus-Service erleichtert Traffic-Handling und Workflow-Automatisierung

München (pts006/28.01.2021/08:05) - Ab sofort bietet der Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus https://www.retarus.com/ de einen intelligenten Service zur besseren Organisation und Verwaltung des gesamten E-Mail-Verkehrs beim Posteingang: den neuen Bounce and Response Manager. Damit erhalten Unternehmen, die mit Retarus Transactional Email einen leistungsstarken Cloud-Dienst für den hochvolumigen Versand von transaktionellen E-Mails aus Business-Anwendungen nutzen, mehr Kontrolle über den Inbound-Kanal.

Retarus Transactional Email https://www.retarus.com/de/services/transactional-email/ deckt problemlos Versandspitzen von bis zu zehn Millionen E-Mails pro Stunde ab. Aussendungen in dieser Größenordnung stellen Unternehmen üblicherweise mit einer hohen Anzahl an Rückläufern vor große Herausforderungen. Abwesenheitsnotizen und sogenannte Hard Bounces von echten Kundenanfragen manuell oder gar mit Regeln auf Postfachebene der einzelnen Mitarbeiter zu trennen, ist mühsam und personalintensiv. Schnelle und zeitgemäße Reaktions- und Antwortzeiten sind ohne geeignete Tools kaum möglich.

Mit dem neuen Bounce and Response Manager lassen sich Routing, Traffic Handling und eine Automatisierung von Arbeitsschritten im Marketing, in Support-Abteilungen oder im Contact Center bereits vorab durchführen, ohne interne technische und personelle Kapazitäten zu beanspruchen. Auf Basis einer umfassenden Inhaltsanalyse können automatisch generierte Benachrichtigungen, Fehlermeldungen oder Abwesenheitsnachrichten automatisch erkannt, klassifiziert und frühzeitig von "echten" Antworten separiert werden. Das geschieht bereits in der Enterprise Cloud von Retarus und somit noch, bevor E-Mails die eigene Firmeninfrastruktur erreichen.

Umfassende Regelwerke erleichtern Workflow-Automatisierung

Darüber hinaus können E-Mail-Verantwortliche für ihre Regelwerke auf eine Vielzahl weiterer Kriterien zurückgreifen. Neben der inhaltlichen Analyse der Nachricht (zum Beispiel nach Sprache oder bestimmten Phrasen und Stichworten) lassen sich auch technische Parameter (zum Beispiel geografische Herkunft/IP-Adresse oder Absender) definieren, die konkrete Aktionen für ankommende Nachrichten anstoßen. Retarus-E-Mail-Experten aus Support, Service Management und Technical Consulting unterstützen Unternehmen auf Wunsch bei der Konfiguration individueller Regeln.

Vorselektierte E-Mail-Ströme für schnellere Reaktionszeiten in der Kundenkommunikation

"Ob Newsletter, Bestellbestätigung oder Lieferankündigungen - je mehr E-Mails Unternehmen versenden, mit desto mehr Rückläufern sehen sie sich konfrontiert. Das zeitnahe, manuelle Sortieren ist bei großangelegten, automatisierten Versänden im Grunde von vornherein zum Scheitern verurteilt", erklärt Sören Schulte, Senior Product Marketing Manager bei Retarus. "Kunden erwarten heute mit Recht schnelle Reaktionszeiten auf ihre Anfragen. Mit dem Bounce and Response Manager ergänzen wir unser Angebot im Bereich Transactional Email daher nun um das gesamte Thema Inbound Traffic. Damit unterstützen wir unsere Kunden dabei, E-Mail-Ströme schon innerhalb der Retarus-Infrastruktur vorzuselektieren, um so die Kommunikation entlang der Customer Journey deutlich zu beschleunigen."

Einbindung in Secure Email Platform für zusätzliche Sicherheit

Retarus Transactional Email und somit auch der Bounce and Response Manager sind integraler Bestandteil der umfassenden Retarus Secure Email Platform https://www.retarus.com/de/secure-email-platform/ . Neben der Umsetzung höchster Performance- und Compliance-Anforderungen entsteht aus dem Plattform-Ansatz ein weiterer zentraler Vorteil für die Nutzer: Alle nach einem E-Mail-Aussand eingehenden Antwortnachrichten werden auf Wunsch automatisch mittels der Retarus Email Security auf Viren und mögliche Bedrohungen hin überprüft.

Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Weitere Informationen: https:// www.retarus.com/de

