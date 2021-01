Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Volatilität nimmt wieder zu am deutschen Aktienmarkt. Der DAX wechselt in dieser Woche zwischen hohen Tagesverlusten und -gewinnen. Heute droht zum Handelsstart gleich der nächste Rücksetzer. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Gamestop, AMC, Nokia, Apple, Facebook, Tesla, SAP, Infineon, Jenoptik und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.