Negative Aussagen der US-Notenbank Fed zur Wirtschaftsentwicklung haben am Vorabend die Kurse an der Wall Street auf Talfahrt geschickt und wirken sich heute belastend auf den DAX aus. Die deutschen Blue Chips verlieren am Donnerstag im frühen Handel deutlich und der DAX rutscht um 1,1 Prozent auf 13.480 Punkte ab. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

