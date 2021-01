Zwar reagiert in den USA nicht mehr Donald Trump, die skeptische Haltung der dortigen Regierung zu Nord Stream 2 bleibt aber nahezu unverändert. So muss sich Gazprom auch beim neuen US-Präsidenten Joe Biden auf Widerstand gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 einstellen."Der Präsident ist weiterhin der Meinung, dass Nord Stream 2 ein schlechter Deal für Europa ist", sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Dienstag bei ihrer täglichen Pressekonferenz. Psaki sagte allerdings auch, ...

