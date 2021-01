Wien (www.anleihencheck.de) - Die erste Zinssitzung der FED im Jahr 2021 hat zu keinen Änderungen der Geldpolitik geführt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das FOMC habe das Zielband der Federal Funds Rate unverändert zwischen 0% und 0,25% sowie die Nettoanleihekäufe bei USD 120 Mrd. monatlich behalten. Des Weiteren seien die jüngsten Änderungen in der Forward Guidance bestätigt worden. Die Leitzinsen würden so lange auf dem aktuellen Niveau verharren, bis Vollbeschäftigung herrsche, die Inflationsrate 2% erreicht habe und voraussichtlich für einige Zeit moderat über diesem Niveau liegen werde. Die monatlichen Nettoanleihekäufe (QE) würden erst dann reduziert (Tapering), wenn weitere substanzielle Fortschritte erzielt worden seien. Im Vergleich zur Zinssitzung im Dezember habe man das moderatere Tempo der Wirtschaftserholung hervorgehoben und auf die anhaltende Schwäche der am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren verwiesen. Dennoch sehe man Abwärtsrisiken vornehmlich hinsichtlich des kurzfristigen Ausblicks, während der mittelfristige Ausblick als optimistischer wahrgenommen werde. ...

