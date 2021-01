Potsdam (ots) - Für eine PR-Show rund um die Impfzentren setzt das Land Brandenburg den umfassenden Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen aufs Spiel. Das kritisiert die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Ellen Fährmann: "Ministerin Nonnemacher lässt sich im 3-Tages-Rhythmus vor einem kaum einsatzfähigen neuen Impfzentrum fotografieren und zieht dafür Impfstoff aus den Pflegeheimen ab. Bewohnerinnen und Bewohner müssen auf den lebenswichtigen Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung warten."Gleichzeitig sei auch die Eröffnung der Impfzentren reine Show, so Fährmann. "Im heute eröffneten Impfzentrum in Prenzlau ist nur eine von sechs Impfstraßen in Betrieb, weil kaum Impfstoff zur Verfügung steht." Für die ersten Tage stünden offenbar nur 210 Impfdosen zur Verfügung. "Das reicht nicht aus, um ein Impfzentrum zu betreiben, hätte aber zwei komplette Pflegeheime wirksam schützen können", sagt die bpa-Landesvorsitzende.Landes- und Bundesregierung hätten die vorrangige Impfung von besonders gefährdeten Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen angekündigt. "Dieses Versprechen darf nicht zugunsten einer PR-Show gebrochen werden."In vielen Region stocke die Impfung, weil kaum Impfstoff zur Verfügung steht. "Unsere Mitgliedsunternehmen berichten uns, dass ihnen zum Beispiel nur die Hälfte der benötigten Menge angeboten wird oder sie über das Terminportal sogar nur eine geringe Anzahl anfordern können. Wer 120 Bewohner und Mitarbeiter hat, kann mit 60 Impfdosen aber nichts anfangen."Fährmann fordert die Landesregierung auf, zuerst die zugesagten Impfstoffe für Pflegeeinrichtungen bereitzustellen, damit alle Pflegeheimbewohner durch eine zweite Impfung vollständig geschützt werden können. Erst dann dürften weitere Kapazitäten in die Impfzentren fließen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 500 in Brandenburg) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de (http://www.youngpropflege.de/) oder auch www.facebook.com/Youngpropflege (http://www.facebook.com/Youngpropflege)). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Sabrina Weiss, bpa-Landesbeauftragte Brandenburg, Tel.: 0331/97 92 33 70, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/4823709