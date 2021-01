DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung will Flugverkehr drastisch einschränken - Medien

Aus Angst vor der Ausbreitung neuer Corona-Mutanten machen immer mehr Länder ihre Grenzen dicht. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung plant auch die Bundesregierung eine drastische Einschränkung des Flugverkehrs aus Hochrisikogebieten. Das Kabinett beauftragte Innenminister Horst Seehofer (CSU) demnach bereits mit der Vorbereitung einer entsprechenden Verfügung. Mit Blick auf eine neue Virusvariante aus Brasilien strich Portugal sämtliche Flugverbindungen mit dem Land.

Sachsens Jahresinflation steigt im Januar auf 1,0 Prozent

Die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Steuer und der Wegfall der Mehrwertsteuersenkung hat im Januar zu einem stärkeren Preisauftrieb geführt. In Sachsen erhöhte sich die jährliche Inflationsrate auf 1,0 (Dezember: 0,0) Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent.

Deutsche Wirtschaft im Dezember mit deutlichem Umsatzzuwachs

Die deutsche Wirtschaft hat offenbar auch dem verschärften Lockdown im Dezember getrotzt. Der vom Statistischen Bundesamt (Destatis) erhobene Frühindikator des (nicht preisbereinigten) Umsatzes in der gewerblichen Wirtschaft stieg gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 5,1 Prozent, nachdem er im November um revidiert 0,9 (vorläufig: 1,3) Prozent angezogen hatte.

Deutschland fällt im Korruptionsindex um einen Platz

Deutschland hat im neuen Korruptionswahrnehmungsindex der Antikorruptionsorganisation Transparency International wie im vergangenen Jahr 80 Punkte erreicht, fällt aber um einen Platz auf Rang 9 von 179 Plätzen. Im Vorjahr hatte es noch den achten Platz von 180 Plätzen erreicht. Die Organisation mahnte für Deutschland neue Regeln bei der Parteienfinanzierung und beim Lobbyismus an. Die Finanzflüsse bei Parteien, Fraktionen und parteiennahen Stiftungen sollten transparenter gemacht werden.

Transparency mahnt im Wahljahr Reform der Politikfinanzierung an

Im internationalen Korruptionsindex von Transparency International steht Deutschland recht gut da - dennoch sieht die Organisation Reformbedarf. So müsse die Politikfinanzierung in Deutschland transparenter gestaltet werden, forderte der Deutschland-Chef von Transparency, Hartmut Bäumer, am Donnerstag anlässlich der Vorstellung des diesjährigen Korruptionsindex in Berlin. Derzeit flössen Parteispenden zu häufig an den gesetzlichen Offenlegungspflichten vorbei und die Parteien nutzten Gesetzeslücken aus.

EU und Astrazeneca können Streit um Vakzin-Lieferung offenbar nicht ausräumen

Die EU-Kommission und das Pharmaunternehmen Astrazeneca haben ihren Streit über die Lieferung von Corona-Impfstoff bei einem weiteren direkten Gespräch offenbar nicht beilegen können. Beide Seiten bezeichneten die Beratungen zwar als "konstruktiv". Doch beklagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, dass es weiterhin einen "Mangel an Klarheit" über den Zeitplan für die Versorgung der EU mit dem Astrazeneca-Vakzin gebe.

Heftige Ausschreitungen im Libanon bei Protesten gegen Corona-Auflagen

Im Libanon ist es am dritten Abend in Folge bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen zu schweren Ausschreitungen gekommen. In der Hafenstadt Tripoli im Norden des Landes lieferten sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Nach Angaben der libanesischen Nachrichtenagentur NNA wurden dabei 226 Menschen verletzt.

US-Notenbank bestätigt Forward Guidance zu Kaufprogramm

Die Federal Reserve hat die Forward Guidance zu ihrem milliardenschweren Kaufprogramm bestätigt. Die Notenbank will die Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen, bekräftigte die Notenbank in ihrem Kommuniqué. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und Preisstabilität an. Seit Juni 2020 kauft die Fed monatlich für 80 Milliarden Dollar Staatsanleihen und für 40 Milliarden Dollar Hypothekenanleihen. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig.

Biden nach erster Amtswoche mit höherem Zustimmungswert als jemals Trump

Der neue US-Präsident Joe Biden kann sich zum Ende seiner ersten Amtswoche über höhere Zustimmungswerte in der Bevölkerung freuen als sie sein Vorgänger Donald Trump jemals hatte. In einer Erhebung der Monmouth-Universität bewerteten 54 Prozent der befragten US-Bürger die bisherige Amtsführung des Demokraten positiv. 30 Prozent sahen sie negativ. Trump hatte einen solchen Zustimmungswert während seiner gesamten vierjährigen Amtszeit nie erreicht.

US-Regierung legt Rüstungsgeschäfte mit Emiraten und Saudi-Arabien auf Eis

Die Regierung des neuen US-Präsidenten Joe Biden hat geplante Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Eis gelegt. So wurde der Verkauf von Kampfjets vom Typ F-35 an die Emirate vorübergehend gestoppt, wie das US-Außenministerium in Washington erklärte. Es solle geprüft werden, ob solche Waffenverkäufe den "strategischen Zielen" der USA dienten, stärkere "Sicherheitspartner" aufzubauen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 3,046 Mrd CHF

Schweiz Dez Exporte 17,632 Mrd CHF

Schweiz Dez Importe 14,586 Mrd CHF

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 5,0%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 5,2%

Japan/Einzelhandelsumsatz Dez -0,3% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Dez -3,5% gg Vj

Philippinen BIP 4Q -8,3% gg Vorjahr (PROG -7,3%)

Philippinen BIP 4Q +5,6% gg Vorquartal

