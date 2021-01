Platin befindet sich bereits seit Anfang November 2020 in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart unten). In dieser Zeit konnte der Kurs von 840 US Dollar bis auf 1155 USD klettern. Zwischenzeitlich eingelegte Korrekturphasen fanden in der Vergangenheit immer an der 35-Tage Linie ein Ende (blaue Kreise). Bietet sich hier nun erneut eine Kaufgelegenheit? Wir würden hierzu jedoch erst ein Umkehrsignal abwarten! Potentielle neue Longpositionen könnten unter dem Tief vom 11.01.21 im Bereich um die 1000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...