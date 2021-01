Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit deutlich tieferer Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX rutschte bis 9.20 Uhr um 1,31 Prozent auf 2.871,81 Punkte. Sehr schwache Vorgaben lieferten die Wall Street und die Börsen in Asien und dies drückt die Aktienkurse europaweit in die Verlustzone. Unter den Einzelwerten in Wien sackten AT&S um 5 Prozent ab und markierten damit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...