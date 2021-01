Die letzten Tage fühlen sich wie ein Krimi an. Während der gesamte Aktienmarkt nicht vom Fleck kommt, gibt es Aktien, die die Zeit ihres Börsendaseins haben. Gamestop, Blackberry oder Nokia sind in den Fokus von einer Horde Tradern geraten, die bewusst hohe Shortquoten in Aktien suchen, um die Leerverkäufer unter Druck zu bringen. Die ersten Opfer dieses Spiels sind keine unbekannten. Was passiert eigentlich, wenn eine Horde von jungen Spekulanten ...

