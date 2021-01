HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das vierte Quartal des fränkischen Autozulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Lage bleibe ungeachtet dessen aber kritisch./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005408884