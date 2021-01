Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Anbieter neuer Papiere sind die Marktverhältnisse weiterhin günstig, so die Analysten der Helaba.Vor allem ESG-Papiere würden gesucht bleiben, was sich an dem 10-jährigen Social Bond von Cades und dem japanischen Green Bond gezeigt habe. Mit 3,5 Mrd. EUR sei das Buch bei der JFM mehr als 7-fach so groß wie das Emissionsvolumen gewesen. Cades verweise bei der 4-Mrd.-Auktion auf eine mehr als 2-fache Überzeichnung, was im Hinblick auf die von Cades geplanten 40 Mrd. EUR an Neuemissionen in diesem Jahr ein gutes Omen sei. ...

