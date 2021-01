Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi Index MSCI Japan SRI UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) (ISIN LU2269164310/ WKN A2QKHV) würden Anleger Zugang zu großen und mittelständischen Unternehmen aus Japan erhalten, die sich durch ihr nachhaltiges Profil in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gegenüber vergleichbaren Unternehmen abgrenzen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...