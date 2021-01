Sydney (ots/PRNewswire) - Die innovative FP Markets Mobile App stellt Tradern eine Fülle von Informationen zur Verfügung, die sie auch unterwegs nutzen können.In der schnelllebigen Welt des Online-Handels gibt es einen preisgekrönten Forex- und CFD-Broker, der es immer wieder geschafft hat, der Zeit voraus zu sein. Eines der führenden australischen Fintech-Unternehmen, FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat die Einführung der FP Markets Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) angekündigt, die intuitiv und mit vielen Funktionen ausgestattet ist und es Tradern ermöglicht, ihr Handelskonto in der Hosentasche mit sich zu führen.Die FP Markets Mobile Trading App ist auf allen Android- und iOS-Geräten verfügbar und bietet den Handel mit Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) und CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) über Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen.Jetzt herunterladen: Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fpmarkets.application)(Google Play) | iOS (https://apps.apple.com/au/app/fp-markets/id1549552932) (The App Store)Nicht nur können Trader auf 60+ Währungspaare (https://www.fpmarkets.com/forex/) zugreifen, sie können auch mit mehr als 50 der weltweit größten Aktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/) handeln, darunter Facebook, Google, Apple und Amazon. FP Markets bietet auch den gehebelten Handel auf Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/) und mehr als ein Dutzend Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/) von den größten globalen Börsen an. Für Menschen, die sich für den Handel mit der aufstrebenden Anlageklasse Cryptocurrency (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) interessieren, wobei Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple Teil der Produktpalette sind.Auf die Frage nach der Freigabe der Mobile App war sich Geschäftsführer Matt Murphie über deren Bedeutung im Klaren. "Die Einführung der FP Markets Mobile Trading App war eine wichtige Unternehmensleistung, da moderne Trader in der Lage sein müssen, auch unterwegs zu handeln."Die harte Arbeit des Unternehmens im Jahr 2020 ist nicht unbemerkt geblieben, da es in diesem Jahr bereits mehrere Auszeichnungen erhalten hat, darunter "Best FX Broker Australia" (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-best-fx-broker-australia/) und "Global Forex Value Broker" (https://www.fpmarkets.com/blog/best-global-value-forex-broker-2020/). Matt erklärte, dass es mehr gibt als nur harte Arbeit und Hingabe."Ich kann den Vorteil von mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Branche gar nicht hoch genug einschätzen. Wir haben Händler, die seit dem ersten Tag bei uns sind, und wir sind ständig bemüht, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unser Produktangebot zu verbessern. Ihr Feedback spielte eine entscheidende Rolle für das Design, die Funktionalität und die Features der neuen Mobile App."Das Kundenfeedback führte zu einigen der wichtigsten Funktionen der Mobile App, mit der Händler Folgendes tun können:- Einzahlungen und Abhebungen über die Mobile App- Verwenden Sie das Menü "Favoriten", um ein schnelleres und nahtloses Handelserlebnis zu schaffen- Über das Kundenportal auf ihr Konto zugreifen und Einstellungen ändern- Zugang zu erstklassiger Liquidität mit Echtzeit-Preisen- Durchführung von Recherchen und Analysen unter Verwendung einer Reihe von Handelswerkzeugen- Melden Sie sich mit denselben Zugangsdaten bei ihrem MetaTrader 4-Konto an Laden Sie die FP Markets Mobile Trading App noch heute herunter und beginnen Sie zu handeln.Jetzt herunterladen: Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fpmarkets.application)(Google Play) | iOS (https://apps.apple.com/au/app/fp-markets/id1549552932) (The App Store)