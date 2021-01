Blaue Wellen, heiße Tipps und B117

Die USA haben einen neuen Präsidenten: Joe Biden. Zusammen mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris soll er das "Land of the Free" wieder zu alter (moralischer) Größe zurückführen. Inwiefern das gelingen wird, muss man abwarten. An der Börse werden derweil die "blauen Wellen" gespielt. Doch über allem schwebt nach wie vor die Corona-Pandemie. Sortieren wird das ganze einmal.

Die neue Politik des demokratischen Präsidenten wird sicher zu einer veränderten US-Wirtschaft führen. Themen wie der Klimawandel und Umweltschutz werden eine bedeutendere Rolle spielen. Als Europäer sollte man dabei weniger staatlichen Dirigismus, als vielmehr das Setzen von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erwarten. Gute Nachrichten also für Investoren.

Blaue Wellen als Chancen

Wo Themen wie Fracking oder fossile Brennstoff wegfallen, tun sich mit Erneuerbaren Energien, neuen Mobilitätskonzepten und vielen anderen Themen neue Investmentchancen auf. Grob umrissen sind die meisten dieser Anlageideen, doch welche und wie genau attraktiv sein werden, muss man abwarten.

Blaue Wellen, die die Wall Street auch in den nächsten Jahren überrennen sind also nicht zu erwarten. Erst recht nicht, weil viele bestehende Wall Street-Größen - angefangen bei Amazon, Apple oder Tesla schon genau auf dieser Welle schwimmen. Die Börsenstars der Zukunft könnten also auch die der Vergangenheit sein.

