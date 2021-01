NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3500 Pence belassen. Der Spezialist für Hochprozentiges habe in allen Segmenten die Erwartungen geschlagen, schrieb Analyst Edward Mundy in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das gelte auch für den wichtigen Absatzmarkt Nordamerika. Das Unternehmen agiere in einem lukrativen Markt und sei für eine Zeit nach Covid-19 gut positioniert./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 02:37 / ET





ISIN: GB0002374006

