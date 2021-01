Düsseldorf (ots) - Solutions by Handelsblatt Media Group wird im Verbund mit Palmer Hargreaves neuer Content-Partner für die globale Public Relations-Arbeit sowie die interne Kommunikation der AUDI AG. Gemeinsam unterstützen die internationale Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in Köln und die Tochter der Handelsblatt Media Group den Automobilhersteller ab sofort bei der digitalen Content-Produktion, -Koordination und -Distribution.Die Leistungen umfassen unter anderem Texte, Grafiken und konzeptionelle Beratung für die Unternehmenskommunikation, die Produktkommunikation, die interne Kommunikation, die Kulturkommunikation, die Kommunikation der deutschen Standorte sowie weitere Bereiche. Palmer Hargreaves fungiert dabei als Generalunternehmer. Beide Agenturen bauen für Audi ein gemeinsames Team auf, das nahtlos und aus einer Hand zusammenarbeitet. Das Tandem hatte sich in einem mehrstufigen und über ein halbes Jahr laufenden Ausschreibungsprozess durchgesetzt. Der Rahmenvertrag läuft über drei Jahre.Für die Startphase stellen die beiden Agenturen ein rund 20-köpfiges Team aus Berater*innen, Redakteur*innen, Gestalter*innen und Digitalexpert*innen auf, das sukzessive erweitert wird. Gleichzeitig kombinieren sie in der Zusammenarbeit außergewöhnliche Stärken. Palmer Hargreaves bringt das umfassende Know-how einer integriert arbeitenden Agentur und tiefe Expertise bei Automotive- und Digitalisierungsthemen ein. Solutions by HMG ergänzt Newsroom-Know-how sowie zusätzliche redaktionelle Ressourcen mit höchster journalistischer Qualität.Themen maßgeschneidert aufbereitenIm Zuge der digitalen Transformation des Unternehmens hatte Audi auch die Kommunikation bereits vor eineinhalb Jahren neu aufgestellt. Die zentrale Aufgabe der neuen Konstellation liegt darin, die Content-Produktion noch weiter zu stärken und die Formate der Audi Kommunikation noch innovativer und effektiver zu machen."Unser Anspruch ist es, Journalisten, Multiplikatoren und Beschäftigten den bestmöglichen Service zu bieten", sagt Melanie Goldmann von der Audi Kommunikation. Im Job-Sharing verantwortet sie die weltweiten Aktivitäten der Abteilung Kommunikation Redaktion und Events. "Mit unserem neuen Content-Partner wollen wir maßgeschneiderte Inhalte produzieren und gemeinsam Maßstäbe im Kommunikationshandwerk setzen", ergänzt ihr Tandempartner Julio Schuback. Der kooperative Ansatz von Palmer Hargreaves und Solutions habe voll überzeugt, da Audi so auf breitestes Know-how für komplexe Content-Produktionen zugreifen könne."Der Wandel der Mobilität und die damit verbundene Transformation der Automobilindustrie gehören zu den spannendsten Entwicklungen unserer Zeit", sagt Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Mitinhaberin von Palmer Hargreaves. Jan Leiskau, Geschäftsführer von Solutions: "Wir freuen uns sehr, dass Audi uns das Vertrauen schenkt, diesen Wandel aktiv mitzugestalten." Zugleich sei die Kooperation in einem eigens für ein Unternehmen geschaffenen Team in dieser Größenordnung ein wichtiger Meilenstein für beide Agenturen.Pressekontakt:Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUPAnsprechpartner: Jan Leiskaut +49 (0)211 54227 651m +49 (0)151 14659436j.leiskau@handelsblattgroup.comwww.solutions-hmg.comKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4823893)Pressekontakt:Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUPAnsprechpartner: Jan Leiskaut +49 (0)211 54227 651m +49 (0)151 14659436j.leiskau@handelsblattgroup.comwww.solutions-hmg.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130118/4823893