Neckarsulm (ots) - Stiftung Warentest hat aktuell 13 verschiedene Mundspülungen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die bevola Mundspülung Mint von Kaufland ist zusammen mit drei anderen Anbietern zum Testsieger gekürt worden. Die Mundspülung mit Kräuter-Minz-Geschmack, die die Gesamtnote "gut" erhielt, wirkt auch an Stellen, die mit der Zahnbürste nur schwer zu erreichen sind und beugt so Karies, Zahnbelag und Zahnfleischentzündung vor.Mit einem Preis von 75 Cent pro 500 ml war die bevola Mundspülung Mint zudem eines der günstigsten Produkte im Test. "Die Qualität unserer Produkte steht für uns an erster Stelle. Unsere Kunden erwarten von einer Mundspülung bestmöglichen Schutz und Pflege für ihre Zähne. Die Erwartung unserer Kunden an ein Produkt bestmöglich zu erfüllen ist Kernaufgabe unserer täglichen Arbeit. Das Testergebnis bestätigt uns erneut in dieser wichtigen verantwortungsvollen Aufgabe", sagt Stefan Bachmann, Leiter Einkauf International bei Kaufland.Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse (http://www.kaufland.de/presse).Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alisa Götzinger, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921487, presse@kaufland.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4823910)Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alisa Götzinger, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-921487, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4823910