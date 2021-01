Der E-Auto-Pionier Tesla hat das Abschlussquartal 2020 erneut mit einem Gewinn abschließen können, immerhin das sechste Quartal in Folge. Damit hat man es auch im gesamten Kalenderjahr in die schwarzen Zahlen geschafft, erstmals in der Unternehmensgeschichte. Insgesamt summierte sich der Gewinn auf 721 Millionen Dollar, das vierte Quartal steuerte dabei 270 Millionen Dollar bei.Auch beim Umsatz gab es ein kräftiges Wachstum. Die Erlöse legten um 28 Prozent auf 31,5 Milliarden Dollar zu. ...

