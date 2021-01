Die amerikanische Bekleidungsfirma VF Corporation (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) zahlt am 22. März 2021 eine Quartalsdividende von 0,49 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Record day ist der 10. März 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,96 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,48 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 79,15 ...

