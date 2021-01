Genf (www.anleihencheck.de) - Wir glauben, dass die nächste Grenze, die bei der Integration von Nachhaltigkeit in Investmententscheidungen überschritten wird, die Allokation über Assetklassen sein wird, so Aurèl Storno, CIO Multi Asset bei Lombard Odier Investment Managers.Im Moment beschränke sich die Integration von Nachhaltigkeit meist auf die Wertpapierauswahl, die sowohl auf unternehmensspezifischen Bottom-up-Informationen als auch auf Top-down-Analysen beruhe. So werde zum Beispiel untersucht, wie sich die Trends der Nachhaltigkeitsrevolution wie der Übergang zu einem CLIC-Wirtschaftsmodell (Circular, Lean, Inclusive und Clean) auf Wirtschaftssektoren auswirken und welche Unternehmen diese Trends am besten nutzen würden. Doch die Integration werde sich zwangsläufig auf einen umfassenderen Prozess der Vermögensallokation ausweiten und Kriterien einbeziehen, welche die Allokation über Märkte und Anlageklassen hinwegbeeinflussen werde. ...

