Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung der Federal Reserve hat wenig richtig Neues gebracht, so die Analysten der Nord LB.Die US-Notenbanker würden ihre expansiven Maßnahmen angesichts anhaltend hohen Infektionszahlen, den Restriktionen des öffentlichen Lebens und der verbreiteten Verunsicherung komplett beihalten. Davon sei aber auch auszugehen gewesen. So seien die obere Bandbreite des Leitzinses bei 0,25% und die Anleiheaufkäufe bei monatlich USD 120 Mrd. geblieben. Da im Anschluss an die erste Sitzung des Quartals traditionell keine aktualisierten Projektionen veröffentlicht würden, hätten allein das FOMC-Statement und die Pressekonferenz von Notenbankpräsident Jerome Powell im Fokus der Marktteilnehmer gestanden. ...

