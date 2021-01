Ford will seinen Mustang Mach-E noch in diesem Jahr auch in China auf den Markt bringen und obendrein dort produzieren. Die lokale Fertigung des Elektro-SUV wird das Joint Venture Changan übernehmen. Zum geplanten Produktionsvolumen für den Mustang Mach-E in China macht Ford noch keine Angaben. Das lokal produzierte E-SUV wird einige Besonderheiten aufweisen. So kündigt Ford an, dass der im Changan-Werk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...