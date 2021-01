Unterföhring (ots) - Bekommen diese acht Promis das gebacken? Deutschlands einzige Promi-Tortenshow "Das große Promibacken", moderiert von Enie van de Meiklokjes, kehrt am Mittwoch, 17. Februar 2021, 20:15 Uhr, in SAT.1 zurück. In der fünften Staffel kneten, rühren und modellieren sich Tanztraumpaar Ekaterina Leonova und Pascal Hens sowie Schauspielerin Barbara Wussow, Model Franziska Knuppe, "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann, Sänger Jürgen Milski, Model und Schauspielerin Mirja du Mont und Sänger Luca Hänni durch den Spritzbeutel-Wettkampf.Barbara Wussow: "Unter Zeitdruck zu backen, das sind meine Albträume! Aber man muss nach den Sternen greifen, um die Erde zu erreichen - natürlich will ich gewinnen!"Jürgen Milski: "Wir sind eine richtig geile Gruppe - wir backen zwar gegeneinander, aber wir sind immer füreinander da. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde. Dieses Format ist eine der geilsten TV-Produktionen, an denen ich jemals teilgenommen habe - und das waren einige!"Daniel Boschmann: "Ich bin 40 geworden und kann nicht backen. Das war für mich ein unhaltbarer Zustand. Ich wollte was fürs Leben lernen, auch wenn alle anderen Promis immer sagen, wie unfassbar fordernd und anstrengend das Backen ist."Jede Sendung besteht aus drei Backherausforderungen: In der ersten Folge stellen die Promis ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen Glückskekse hergestellt werden - aber ob diese fordernde Aufgabe auch Glücksgefühle bei den Promis hervorruft? Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer Motiv- oder 3D-Torte. Am Ende der Show muss bereits der/die Erste "Das große Promibacken" verlassen.Bettina Schliephake-Burchardt: "Am Ende jeder Aufgabe zählt nur das Ergebnis. Wir erwarten eine exakte Optik und kreative Ideen." Welcher Promi kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt, Deutschlands bekannteste Motivtorten-Queen, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, bei "Das große Promibacken" überzeugen und gewinnt den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro für einen guten Zweck? Wer wird Nachfolger/in von Rebecca Mir?"Das große Promibacken" digital: Auf www.das-grosse-promibacken.de (http://www.das-grosse-promibacken.de) gibt es schon vor der Ausstrahlung exklusive Interviews. Die Highlights und Rezepte aus der Sendung können die User außerdem auf dem "Das große Backen" Instagram Channel @dasgrossebacken sowie der "Das große Backen"-Facebookseite finden.Köstliche Backtipps sowie weitere Informationen erhalten die Zuschauer während den Sendungen auf ihrem Smart-TV. Über die red button-Funktion findet man großartige Inspirationen zum Selbermachen.Presselounge: http://presse.sat1.de/promibacken"Das große Promibacken", fünfte Staffel, sechs Folgen, produziert von Tower Productions - ab Mittwoch, 17. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:Christiane MaskeCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: christiane.maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der seven.one Entertainment GroupKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4823982)Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4823982