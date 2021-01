Bad Nenndorf/Wetzlar (ots) - "Alle Türen wurden aufgebrochen, alle Schränke sind durchwühlt. So etwas habe ich persönlich noch nicht erlebt", sagt Andreas Viertelhausen, Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Wetzlar. Der hessische Ortsverein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde Ende des vergangenen Jahres zum Opfer eines groben Falls von Vandalismus. "Nichts war mehr an Ort und Stelle, Türrahmen waren komplett verbogen und unbrauchbar, Schränke wurden rabiat aufgebrochen und auch technisches Equipment ist nicht mehr da."Die Täter machten zwar keine finanzielle Beute, doch der Sachschaden ist immens. Auf der Suche nach Bargeld durchwühlten sie sämtliche Räume. Neben dem sichtbaren Schaden verschwanden technische Geräte wie Beamer oder Akkuschrauber. Auch die Schließanlagen der Einsatzfahrzeuge müssen nach dem Diebstahl der Autoschlüssel ausgetauscht werden.Fälle häufen sich"Wie kann es sein, dass eine Hilfsorganisation wie die DLRG so zum Ziel von Einbrechern wird? Hier sind Vereine betroffen, die sich zu einem Großteil aus Spenden finanzieren", beklagt Viertelhausen. Die Instandsetzung bindet Mittel und Zeit, wodurch auch der eigentlich geplante Bau eines eigenen Vereinsheims, für den die Ortsgruppe seit längerem gespart hatte, in den Hintergrund rückt. "Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir das Gebäude wieder aufräumen und nutzbar machen."Immer wieder hat die DLRG bundesweit mit Diebstahl und Vandalismus zu kämpfen. So wurden zum Beispiel Ortsgruppen in Stormarn (Schleswig-Holstein) oder Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) im Jahr 2020 ebenfalls Opfer von Diebstahl. In beiden Fällen entwendeten Diebe den Lebensrettern die für die schnelle Wasserrettung benötigten Bootsmotoren.Weitere Hintergründe zum Vandalismus-Vorfall bei der DLRG in Wetzlar gibt es in einem aktuellen Beitrag auf DLRG Tube, dem YouTube-Kanal der Lebensretter. Der Kanal ist unter youtube.com/DLRGTube1913 (http://youtube.com/DLRGTube1913) zu erreichen.Über die DLRGDie DLRG ist mit über 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2019 hat sie rund 22,7 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf Millionen Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungen leisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr fast 10,2 Millionen Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. Die Kernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie der Wasserrettungsdienst. Rund 47.000 Mitglieder wachen jährlich etwa drei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de (https://www.dlrg.de/).Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723-955 441 (Mobil: 0170 909 61 07)E-Mail: presse@dlrg.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824036)Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723-955 441 (Mobil: 0170 909 61 07)E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/4824036