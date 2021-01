Unterföhring (ots) -- Heribert Prantl, Ronja und Ben von Rönne, Kat Kaufmann u.a. unter den erstklassigen Autor*innen- Hervorragender Voice-Cast mit Bjarne Mädel, Natalia Belitski, Barnaby Metschurat, Claudia Michelsen, Florentin Will, Fabian Busch, Constantin von Jascheroff, Eva Schulz u.a. 28. Januar 2021. Seit über 70 Jahren gibt es das Grundgesetz. Nicht nur die anhaltende Corona-Situation zeigt uns mit der Diskussion um die Einschränkung von Grundrechten: "Es war nie wichtiger, das Grundgesetz zu verstehen!" So drückt Tristan Lehmann, Director Content bei FYEO, die Aktualität der Auseinandersetzung mit der deutschen Verfassung aus. Darum startet die Audio-Plattform ein aufregendes Kreativ-Experiment: Elf Autor*innen schrieben elf eigenständige Stücke zu jeweils einem vorgegebenen Grundgesetz-Artikel.Da die Kreativen größtmögliche inhaltliche Freiheiten bei der formalen Gestaltung ihres Beitrags hatten, entstanden ganz unterschiedliche Formate - vom packenden Thriller-Hörspiel, über humorvolles Kammerspiel bis zum journalistischen Essay. In dieser Freiheit lag für die Macher auch der besondere Reiz. So sagt der renommierte Hörspiel-Autor Sven Stricker: "Das Übertragen eines inhaltlich so wichtigen, aber sprachlich kargen Gesetzes in die akustische Form? Unmöglich, habe ich gedacht. Aber das war genau die Herausforderung, die ich gebraucht habe."Stricker ist nur einer der namhaften Autoren, zu denen u.a. das Ehepaar Ronja und Ben von Rönne, Heribert Prantl und Kat Kaufmann gehören. Als Sprecher konnten u.a. Bjarne Mädel, Natalia Belitski, Barnaby Metschurat, Claudia Michelsen und Constantin von Jascheroff gewonnen werden.Alle elf Folgen des FYEO Originals "Artikel X - Das Grundgesetz in 11 Geschichten" gibt es ab 28. Januar 2021 bei FYEO.Das ist FYEODie kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor*innen, Produzent*innen und Künstler*innen sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 35 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de (http://www.fyeo.de/).Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter presse.seven.one.Pressekontakt:Peter EschSenior PR ManagerCommunications & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 1177email: peter.esch@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824095)Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4824095