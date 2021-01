Die Kathrein Privatbank vergab Stiftungspreis 2020 für Dissertation über die Liechtensteinische Anstalt. So erhielt Domenik Vogt für seine Dissertation über die Liechtensteinische Anstalt den Kathrein Privatbank Stiftungspreis 2020. Die Vorsitzende der Jury, Susanne Kalss, Professorin an der WU Wien, begründete die Entscheidung unter anderem damit: "Die ausgezeichnete Arbeit bringt einen umfangreichen Überblick über diese hier nicht so geläufige Rechtsform und ihre engen Verbindungen zum Stiftungsrecht." Der Kathrein Privatbank Stiftungspreis wurde bereits zum 17. Mal vergeben. Einen Anerkennungspreis erhielt Anna Maria Ammann für ihre Dissertation "Foundation Governance im BStFG 2015 - Ein Vergleich zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...