Freitag, 29. Januar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Liza Tzschirner, SchauspielerinFreitag, 29. Januar 2021, 12.35 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinVorbild Rostock? - Niedrige Corona-InzidenzExpedition: Hamburg Altonaer Balkon - Frische Luft und SonnenscheinKüchenträume - Stefans MorgenbrötchenFreitag, 29. Januar 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Tim NiedernolteFrisuren in Zeiten von Corona - Do's and Dont's auf dem KopfFreitag, 29. Januar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJustin Timberlake wird 40 - Von der Boygroup zum SuperstarInterview mit Simone Thomalla - Neue Folgen von "Frühling"Freitag, 29. Januar 2021, 23.30 UhraspekteModeration: Jo Schück"Bist Du Jude, oder was?" - Die Vielfalt jüdischer Identitäten1700 Jahre jüdisches Leben - Jubiläumsjahr 2021 in DeutschlandBuch: "Antisemitismus für Anfänger" - Dem Schrecken mit Humor begegnenIsraelische Nahkampftechnik Krav Maga - Schutz gegen Bedrohungen im AlltagWann wird Israelkritik antisemitisch? - BDS und die Initiative WeltoffenheitMusik: Rapper Ben Salomo, Mit Song "Deduschka"