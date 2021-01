Unterföhring (ots) - Unterföhring, den 28. Januar 2021. Mit voller Power startet die Formel E in die 7. Saison und feiert gleich dreifach Premiere: Erstmals zeigt SAT.1 die Rennen der Elektro-Rennserie live und exklusiv im Free-TV. Erstmals findet die Formel E als FIA Weltmeisterschaft statt. Und erstmals veranstaltet die spektakuläre Rennsportserie Nachtrennen unter Flutlicht. Dazu wird die Rennstrecke bei Riad mit LEDs beleuchtet. Der Strom kommt aus erneuerbaren Energien. So sollen auch die Nachtrennen klimaneutral gehalten werden.SAT.1 startet am Samstag, 27. Februar 2021, um 17:00 Uhr in die Berichterstattung live aus Saudi-Arabien. Das bewährte Motorsport-Moderatoren-Duo Andrea Kaiser (38) und Matthias Killing (41) sowie Kommentator Eddie Mielke (58) sprechen mit Fahrern und bieten exklusive Einblicke in die Formel E. Als Experte und Co-Kommentator ist Formel-E-Rennfahrpionier der ersten Stunde Daniel Abt (28) im Einsatz."ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Das 'ran racing'-Team steht in den Startlöchern für eine spannende Formel-E-Saison. Mit Andrea Kaiser, Matthias Killing, Eddie Mielke und Daniel Abt haben wir großartige Experten und Motorsport-Enthusiasten am Start, die die Formel E nicht nur auf sportliche Weise verstehen, sondern auch gesellschaftlich relevante Themen wie Nachhaltigkeit und E-Mobilität transportieren. Denn das macht die Faszination des E-Rennsports schließlich aus: Wettbewerb und Geschwindigkeit auf der einen Seite und E-Mobilität als Alternative zu Verbrennungsmotoren auf der anderen."Bereits am Freitag, den 26. Februar 2021, überträgt ausnahmsweise ProSieben MAXX ab 17:30 Uhr das erste Rennen der Saison. Nach der Verschiebung des ursprünglich für den 16. Januar geplanten Formel-E-Auftakts in Chile ist dieses das einzige Rennen, das an einem Freitag stattfindet und deswegen nicht in SAT.1 gezeigt wird."ran racing: Die Formel E - WM" live aus Saudi-Arabien: Am 27. Februar ab 17:00 Uhr in SAT.1, bereits am Freitag, den 26. Februar, ab 17:30 Uhr auf ProSieben MAXX.Alle Informationen, Hintergrundberichte, Ergebnisse und Live-Stream auf ran.de.Pressekontakt:Michael Ulich / Andrea SpechtComm.&PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 72 96 / - 89 22email: Michael.Ulich@seven.one, Andrea.Specht@sevenone.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824113)Pressekontakt:Michael Ulich / Andrea SpechtComm.&PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 72 96 / - 89 22email: Michael.Ulich@seven.one, Andrea.Specht@sevenone.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1 - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4824113