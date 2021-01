Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurstafeln am Donnerstag überwiegend tiefrot gefärbt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sind die Kurstafeln am Donnerstag überwiegend tiefrot gefärbt. Gewinner gibt es nur vereinzelt. Anleger dächten gerade zweimal darüber nach, wie die jüngste Rally angesichts der unsicheren Gemengelage zu bewerten sei. Viele nutzen den zuletzt guten Lauf, um ihre Gewinne zu versilbern, heisst es von Händlerseite. Die Gemengelage sei derzeit auch eher herausfordernd.

Den vollständigen Artikel lesen ...