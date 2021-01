Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA ist die Bilanzsaison gerade in vollem Gange. In dieser Woche stehen vor allem die Technologiewerte im Fokus. Auch Trendfolger Michael Proffe schaut in dieser Phase ganz genau auf seine Megatrends. Mit Facebook und AMD haben zwei Konzerne starke Zahlen abgeliefert. Beide Unternehmen sind weiter auf Wachstumskurs und konnten die Experten mit ihren Bilanzen überzeugen. Welche Kursziele Proffe jetz fpr Facebook und AMD auf dem Schirm hat, erfahren Sie im folgenden Video.