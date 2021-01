Berlin (ots) - Bildung beflügelt und lässt Menschen wachsen - das feiert Cornelsen im Jubiläumsjahr mit vielen Gewinnspielen und Mitmachaktionen. Seit 75 Jahren unterstützt Cornelsen Menschen dabei, das Beste aus sich und anderen zu machen. Sieben Jahrzehnte Erfahrung treffen auf neue technologische Möglichkeiten und treiben den Traditionsverlag an, weiter neue Wege zu gehen. Aus dem Schulbuch ist ein hybrides Bildungsmedium geworden, aus dem Kleinstverlag eine Verlagsgruppe, die die Bildungslandschaft prägt. Im Jubiläumsjahr erzählt Cornelsen Geschichten vom Leben und Lernen. "Entfaltungsgeschichten" zeigen die Kraft der Bildung und laden dazu ein, die eigenen Bildungsmomente zu erinnern. Der Künstler James Trevino verwandelt Cornelsen-Bücher in Bildwelten. Und besondere Rückblicke würdigen 75 Jahre Schulstreiche und mehr.MeilensteineEine animierte Chronik erzählt die Geschichte eines Dreivierteljahrhunderts Schule und Bildung und zeigt, wie Innovationskraft und Pioniergeist den Verlag seit Beginn bestimmen. Mitten im kriegszerstörten Berlin, gründet Franz Cornelsen 1946 den Cornelsen Verlag. Um einen Beitrag zur internationalen Verständigung zu leisten, entwirft er mit seiner Frau Hildegard Cornelsen ein neuartiges Englischbuch für Kinder. "Peter Pim and Billy Ball" wird bald zum Standardwerk an Schulen und begründet die Marktführerschaft in Englisch. Inzwischen lernen und unterrichten Menschen in allen Fächern, in der Weiterbildung und im Berufsleben mit Bildungsmedien von Cornelsen. Zur Verlagsgruppe gehören Bildungsunternehmen wie der Dudenverlag, Verlag an der Ruhr, Veritas oder Cornelsen eCademy und inside.cornelsen.de/75-jahre/verlagsgeschichte (http://www.cornelsen.de/75-jahre/verlagsgeschichte?campaign=banner/PR/2021)Bookstagramer James TrevinoJames Trevino weiß Bücher in Szene zu setzen. Szenen aus Lieblingsbüchern hält der Künstler in Skulpturen fest. Auf seinem Instagram-Account verfolgt bereits eine Viertelmillion Follower die Bücherwelten des "Bookstagramers". Im Jubiläumsjahr verwandelt er Cornelsen-Lehrwerke in Kunstwerke, zeigt, wie Lernen beflügelt und den Horizont weitet. All dies zu erleben in den Cornelsen Informationszentren und unter cornelsen.de/75-jahre/buchkunst (http://www.cornelsen.de/75-jahre/buchkunst?campaign=banner/PR/2021).Prägende BegegnungenGute Bildung braucht gute Lernmaterialien, aber auch: begeisterte Lehrende, engagierte Vorbilder oder kompetente Berater*innen. Menschen mit besonderen Geschichten haben für Cornelsen erzählt, wer in ihrem Leben entscheidende Weichen gestellt hat - und begegnen dieser Person überraschend wieder. Ein Wettbewerb prämiert weitere Geschichten von prägenden Begegnungen. Hauptgewinn: drei individuelle Weiterbildungen.cornelsen.de/75-jahre/entfaltungsgeschichten (http://www.cornelsen.de/75-jahre/entfaltungsgeschichten?campaign=banner/PR/2021)JubiläumsgewinneJeden Monat verlost Cornelsen aktuelle Fachbücher und Praxisratgeber. Wer sich an den vielen Mitmach-Aktionen beteiligt, hat Aussicht auf viele weitere Gewinne. Und fortlaufend gibt es Neues zu entdecken auf cornelsen.de/75-jahre (http://www.cornelsen.de/75-jahre?campaign=banner/PR/2021).Pressekontakt:Irina Groh+49 30 897 85-563Irina.Groh@cornelsen.decornelsen.de/presseKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824165)Pressekontakt:Irina Groh+49 30 897 85-563Irina.Groh@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/4824165